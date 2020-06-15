Дмитрий Радченко: «Зенит» является фаворитом в матче с ЦСКА

- Фаворитом матча назову «Зенит». У петербуржцев есть футболисты, которые даже за такой короткий срок смогут набрать хорошую форму за счет своего опыта. Еще один плюс - продление контракта с Сергеем Семаком. Теперь тренеру будет намного спокойнее, - цитирует Радченко «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 20 июня. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков. ЦСКА на момент приостановки чемпионата с 36 очками располагался на пятой строчке в чемпионате.