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15 июня 18:30
автор: Ефимов Андрей

Дмитрий Радченко: «Зенит» является фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает, что «Зенит» будет фаворитом в предстоящей игре против ЦСКА.

- Фаворитом матча назову «Зенит». У петербуржцев есть футболисты, которые даже за такой короткий срок смогут набрать хорошую форму за счет своего опыта. Еще один плюс - продление контракта с Сергеем Семаком. Теперь тренеру будет намного спокойнее, - цитирует Радченко «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 20 июня. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков. ЦСКА на момент приостановки чемпионата с 36 очками располагался на пятой строчке в чемпионате.

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