Андрей Тихонов: Не думаю, что Заболотный в состоянии заменить Азмуна

- Не думаю, что Заболотный в состоянии заменить Азмуна. Придет или не придет Кокорин - еще неизвестно. Если говорим об Азмуне, то он может заиграть в любом чемпионате, - рассказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что в иранском нападающем «Зенита» заинтересован лондонский «Арсенал». Ране интерес к 25-летнему форварду проявлял «Наполи».

Добавим, что действующий контракт Азмуна с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 14,5 миллиона евро.