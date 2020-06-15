Березуцкие, Игнашевич и Кержаков сдали экзамены для обучения на категорию Pro

- Экзамены сдали, в частности, Василий и Алексей Березуцкие, Кержаков, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов, Сергей Первушин, - цитирует Лексакова ТАСС.

Отметим, что обучение на категорию Pro, позволяющую работать в качестве главного тренера клубов высших дивизионов, длится 1,5 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию категории Pro. Также экзамены на получение высшей тренерской категории успешно сдали старший тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов, старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов, а также бывшие игроки «Спартака» и ЦСКА Денис Бояринцев и Иржи Ярошик.