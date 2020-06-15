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15 июня 22:18
автор: Ефимов Андрей

Доменико Тедеско: Если есть можно выйти в еврокубки, то мы должны сделать все для этого

Главный тренер «Спартака» поделился мнением о возможном попадании команды в еврокубки.

- В целом еврокубки - это всегда хорошо. Если мы можем выйти туда в этом сезоне через Кубок России или заняв определенное место в чемпионате, то должны сделать все для этого. Но никакой зацикленности не должно быть, цель остается прежней - мы строим молодую команду, хотим добиться определенной стабильности, которой нам не хватало до зимнего перерыва, - приводит слова Тедеско ТАСС.

После 22 туров чемпионата «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Добавим, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак» проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет «Арсенал».

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