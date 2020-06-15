Доменико Тедеско: Если есть можно выйти в еврокубки, то мы должны сделать все для этого

- В целом еврокубки - это всегда хорошо. Если мы можем выйти туда в этом сезоне через Кубок России или заняв определенное место в чемпионате, то должны сделать все для этого. Но никакой зацикленности не должно быть, цель остается прежней - мы строим молодую команду, хотим добиться определенной стабильности, которой нам не хватало до зимнего перерыва, - приводит слова Тедеско ТАСС.

После 22 туров чемпионата «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Добавим, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак» проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет «Арсенал».