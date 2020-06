В Катаре состоялось открытие третьего стадиона к ЧМ-2022 (фото)

В понедельник, 15 июня Катар представил третий стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2022 году.

Церемония прошла без зрителей, а организаторы мероприятия посвятили ее сотрудникам, работавшим над объектом во время пандемии коронавируса.

Стадион получил название Education City Stadium. Ранее в Катаре реконструировали арену «Халифа» в Дохе и достроили стадион «Аль-Джануб» в Эль-Вакре.

Amir announces the readiness of the Education City Stadium to host the #Qatar2022 World Cup pic.twitter.com/7GBxidCKEp