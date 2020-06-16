«Мне не дали довести свою работу до конца». Каррера вспомнил об уходе из «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы в чемпионате России, а также прокомментировал свой уход, который состоялся в 2018 году.

Напомним, итальянец прибыл в команду в качестве помощника Дмитрия Аленичева, а после его ухода стал главным тренером.

«Когда я возглавил команду, ситуация была непростой, было много давления, поскольку «Спартак» не мог выиграть титул на протяжении 16 лет. Болельщики были расстроены.

Мы упорно работали на каждой тренировке и закрепились на вершине таблицы с первого дня. Это был настоящий триумф.

Конечно, мне было грустно уходить, потому что мне не дали довести свою работу до конца, хотя, мы отставали всего на одно очко от команды, занявшей второе место», – приводит слова Карреры Sportskeeda со ссылкой на Stats Perform News.

Добавим, что за все время в «Спартаке» Каррера также выиграл Суперкубок страны.