В Англии сообщили, что «Тоттенхэм» возобновил интерес к Дзюбе

Форвард «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему интересен руководству «Тоттенхэма». Об этом сообщает Football.London.

Согласно источнику, англичане также хотят пригласить защитника «ПСЖ» Тома Менье.

Контракты обоих игроков истекают этим летом. Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет пригласить несколько свободных агентов, поскольку у клуба нет финансовых средств на приглашение новых футболистов.

Напомним, 31-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач. В беседе с журналистами он заявил, что хотел бы попробовать себя в зарубежном чемпионате.