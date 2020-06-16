СМИ: Коутиньо готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Marca, хавбек, выступающий на правах аренды за «Баварию», позвонил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и сообщил, что готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в мерсисайдский клуб.

Напомним, 28-летний бразилец выступал за англичан с 2013 по 2018 год. Он провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач.

Зимой 2018 года «красные» продали его каталонцам за 145 млн евро. Он не смог закрепиться в основе и был отдан в аренду «Баварии», которая уже отказалась выкупать его трансфер.