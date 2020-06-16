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16 июня 11:16
автор: Гичунцев Артур

Экс-форвард «Спартака» Давыдов близок к переходу в «Шинник»

Он покинул столичный клуб в феврале 2019 года.

Российский нападающий Денис Давыдов ведет переговоры о переходе в ярославский «Шинник». Об этом заявил главный тренер команды Александр Побегалов.

«Мы договорились с Денисом, что он знакомится с нами, а мы знакомимся с ним. По истечении определенного времени примем обоюдное решение» – приводит слова специалиста «Первый Ярославский телеканал».

Напомним, последним клубом 25-летнего игрока был софийский ЦСКА. В составе болгарского клуба он провел три матча и не отметился голевыми действиями на поле.

За первую команду «Спартака» Давыдов отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал шесть голевых передач. Также в его карьере были «Нижний Новгород» и «Млада Болеслав».

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Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69)

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