Андрей Тихонов: Азмун может заиграть в любом чемпионате

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру Сердара Азмуна, отметив, что форварду «Зенита» следует остаться в питерском клубе.

«Если говорим об Азмуне, то он может заиграть в любом чемпионате. Он футболист очень высокого уровня мастерства: у него и скорость, и головой здорово играет, и открывается хорошо вперед. Я думаю, что Азмуну лучше сыграть еще раз в Лиге чемпионов в «Зените» в роли одного из лидеров.

Он очень большую роль сейчас играет: сильно помогает Дзюбе, развязал ему руки. Дзюба может и во фланг открыться, в недодачу, раньше у него такого не было, он был на острие. Сейчас они друг другу головой скидывают, играют друг на друга. Без Азмуна «Зенит» потеряет в игровом плане», – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» интересен миланскому «Интеру», а также римскому «Лацио».

В текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.