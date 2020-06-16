Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обозначил главную цель команды на текущий сезон.

«Спартак» – самый большой клуб в самой большой стране мира. Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов. Это обязательное требование для такой команды. Мне будет интересно стремиться к этой цели, поскольку в моем распоряжении много молодых футболистов», – цитирует Тедеско Goal.com.

Напомним, чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 19 июня. В первом матче после паузы красно-белые сыграют на выезде с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 20 июня.