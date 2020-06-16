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16 июня 12:48
автор: Гичунцев Артур

Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе «Марселя»

Ранее сообщалось, что за игроком также следят «Валенсия» и «Хоффенхайм».

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, дал комментарий о возможном переезда сына в зарубежный чемпионат.

«Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет… Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок «Зенита», – цитирует отца футболиста Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Кузяев сыграл 17 матчей, сделав одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 15 июня 2020 года.

По информации прессы, он также интересен двум московским клубам – «Спартаку» и «Динамо».

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Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе «Марселя»
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