Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе «Марселя»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, дал комментарий о возможном переезда сына в зарубежный чемпионат.

«Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет… Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок «Зенита», – цитирует отца футболиста Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Кузяев сыграл 17 матчей, сделав одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 15 июня 2020 года.

По информации прессы, он также интересен двум московским клубам – «Спартаку» и «Динамо».