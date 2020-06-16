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16 июня 15:14
автор: Гичунцев Артур

«У кого-то слезы появились». Игнашевич рассказал, как в сборной России восприняли его уход

Футболист объявил о завершении карьеры по окончании ЧМ-2018.

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич подробно рассказал, как состоялся его уход из футбола.

«Мы с семьей знали заранее – я заканчиваю после турнира. Вопрос состоял только в том, как далеко мы пройдем. После Хорватии наша сказка на ЧМ закончилась. А вместе с ней – и моя карьера. Испытал самоуспокоение. Как у человека, который пришел домой после хорошей работы. Выдохнул и написал пост в инстаграме. Попрощался с болельщиками и футболом.

Но сразу после четвертьфинала было непросто. Нужно зайти в раздевалку, сказать партнерам спасибо за турнир. Поблагодарить Черчесова и тренерский штаб за доверие, невзирая на мой возраст. Это дорогого стоит. А потом объявить всем, что я завершаю карьеру. Эти слова дались волнительно и тяжело. Кто-то из тренеров сказал, чтобы я подумал, не торопился. У кого-то слезы появились. Нестандартная ситуация, она мне запомнилась больше всего.

На память сохранил футболки. У нас было два комплекта формы: первый тайм играл в одной футболке, второй тайм – в другой. Что-то я подарил, что-то отдал на благотворительные аукционы, но какие-то оставил себе. Мячи остались с автографами ребят. Сохранил полный комплект формы с последнего матча против Хорватии: футболка, трусы, гетры, щитки. Даже бутсы остались с землей и травой. Специально не мыл», – приводит слова Игнашевича пресс-служба сборной России.

Напомним, экс-защитник ЦСКА дебютировал за национальную команду в 2002 году. За 16 лет он провел 127 матчей и забил восемь мячей, став бронзовым призером Евро-2008.

В составе ЦСКА Игнашевич отыграл 541 матч и выиграл 18 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона страны, а также Кубок УЕФА.

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