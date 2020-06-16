ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июня 15:31
автор: Гичунцев Артур

«МЮ» предложил за 17-летнего игрока «Барселоны» 150 млн евро и получил отказ

Футболист дебютировал за первый состав летом 2019 года.

«Манчестер Юнайтед» пытался пригласить форварда «Барселоны» Ансу Фати, сообщает The Times.

Согласно источнику, англичане предложили за его трансфер 150 млн евро, но получили отказ. Отмечается, что это уже второе предложение «красных дьяволов». Ранее они были готовы заплатить за испанца 100 млн евро и также получили отказ.

Не исключено, что «МЮ» активирует сумму отступных в контракте игрока, которая составляет 170 млн евро.

В текущем сезоне 17-летний Фати отыграл 24 матча, забил пять голов и отдал один голевых передач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ansu Fati (@ansufati)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Китайские клоны мировых автобрендов«Реал» переехал на резервный стадионЛучший во всех направлениях. Ринату Дасаеву – 63Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКАХоркина призналась в рождении сына от мужа актрисы Глаголевой
РФС разрешил «Тамбову» до конца года играть на аренах ЧМ-2018
Российский футбольный союз пошел навстречу клубам, которые реконструируют свои арены.
16.06.2020 16:56
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Спартак» собирается вернуть Мелкадзе
С сентября прошлого года нападающий выступает на правах аренды за «Тамбов».
16.06.2020 16:15
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
Он начал работать с основным составом весной 2018 года.
16.06.2020 15:54
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«МЮ» предложил за 17-летнего игрока «Барселоны» 150 млн евро и получил отказ
Футболист дебютировал за первый состав летом 2019 года.
16.06.2020 15:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«У кого-то слезы появились». Игнашевич рассказал, как в сборной России восприняли его уход
Футболист объявил о завершении карьеры по окончании ЧМ-2018.
16.06.2020 15:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Роман Нойштедтер: Мне бы хотелось остаться в России
Экс-футболист «Шальке» выступает за бело-голубых с 2019 года.
16.06.2020 14:49
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
Бразилец выступает за французский клуб с 2012 года.
16.06.2020 14:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе «Марселя»
Ранее сообщалось, что за игроком также следят «Валенсия» и «Хоффенхайм».
16.06.2020 12:48
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться в Лигу чемпионов
В данный момент красно-белые занимают восьмое место в таблице, набрав 28 очков.
16.06.2020 12:05
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Андрей Тихонов: Азмун может заиграть в любом чемпионате
Ранее сообщалось, что иранский футболист близок к переходу в лондонский «Арсенал».
16.06.2020 11:47
Футбол
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика