«МЮ» предложил за 17-летнего игрока «Барселоны» 150 млн евро и получил отказ

«Манчестер Юнайтед» пытался пригласить форварда «Барселоны» Ансу Фати, сообщает The Times.

Согласно источнику, англичане предложили за его трансфер 150 млн евро, но получили отказ. Отмечается, что это уже второе предложение «красных дьяволов». Ранее они были готовы заплатить за испанца 100 млн евро и также получили отказ.

Не исключено, что «МЮ» активирует сумму отступных в контракте игрока, которая составляет 170 млн евро.

В текущем сезоне 17-летний Фати отыграл 24 матча, забил пять голов и отдал один голевых передач.