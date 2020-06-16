Мусаев стал главным тренером «Краснодара»

Российский специалист Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен на тренерскую лицензию категории Pro и стал главным тренером «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

«Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера футбольного клуба «Краснодар», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Мусаев начал руководить командой после ухода Игоря Шалимова. В текущем сезоне «быки» занимают третье место в таблице, набрав 41 очко.