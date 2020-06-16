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16 июня 16:15
автор: Шарафудинов Виктор

«Спартак» собирается вернуть Мелкадзе

С сентября прошлого года нападающий выступает на правах аренды за «Тамбов».

После завершения нынешнего сезона московский «Спартак» намерен вернуть в свой состав 23-летнего нападающего Георгия Мелкадзе.

Об этом в интервью News.ru рассказал футбольный агент Александр Маньяков:

«Давайте посмотрим, как он проведет оставшиеся восемь игр. Насколько я знаю, Георгия хотят вернуть обратно в «Спартак».

Мелкадзе – воспитанник красно-белых. В главной команде клуба он дебютировал в 18-летнем возрасте 17 мая 2015 года в домашнем матче чемпионата России против ЦСКА (0:4).

С сентября прошлого года Георгий выступает на правах аренды за «Тамбов». В составе дебютантов РПЛ он отметился 6 голами и 3 результативными передачами в 13 матчах РПЛ.

Футбольный сезон в России возобновится 19 июня.

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