РФС разрешил «Тамбову» до конца года играть на аренах ЧМ-2018

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил об итогах сегодняшнего заседания исполкома РФС.

Были внесены изменения в Приложение VIII «Критерии РПЛ» Правил РФС по лицензированию футбольных клубов. Теперь в случае несоответствия домашней арены требования РПЛ соискатель лицензии вправе заявить в качестве места проведения домашних матчей один из 12 стадионов, принимавших в 2018 году чемпионат мира по футболу.

Таким образом РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи ЧМ. Напомним, что в первой части сезона-2019/20 тамбовская команда проводила игры в Саранске на «Мордовия Арене», а с марта нынешнего года принимает соперников в Нижнем Новгороде.

В то же время «Оренбург» получил право проводить домашние матчи на стадионах второй категории в своем регионе.

Поправки в регламенте будут действовать до 31 декабря нынешнего года.

Исключения приняты в связи с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр РПЛ.