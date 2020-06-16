ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июня 17:57
автор: Шарафудинов Виктор

Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня

В среду «горожане» возобновят сезон домашним матчем против лондонского «Арсенала».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию накануне первого матча своей команды после 3-месячной коронавирусной паузы.

«Мы готовы сыграть одну игру, но проводить матчи каждые три-четыре дня будет очень трудно, – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити». – К такому мы не готовы.

Придется проводить ротацию и использовать всех футболистов. В то же время отмечу, что игроки находятся в хорошем физическом состоянии.

Я с нетерпением жду возможности снова увидеть Микеля Артету, одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Микель сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть.

Если честно, пока нет никаких мыслей о «Реале» и Лиге чемпионов Сейчас я думаю только об «Арсенале». А затем надо будет подумать над тем, как восстановиться, чтобы провести матч с «Бернли».

Завтра 17 июня в Англии возобновится футбольный сезон после 3-месячной паузы из-за пандемии. В перенесенной игре 28-го тура «Манчестер Сити» примет «Арсенал», который возглавляет Артета, бывший ассистент. В понедельник 22 июня «горожанам» предстоит домашняя встреча с «Бернли».

«Сити» на 25 очков отстает от «Ливерпуля», но манчестерцы сыграли на один матч меньше.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Кайзерслаутерн» объявил о банкротствеUS Open может состояться в намеченные срокиРФС показал соблюдение гигиенических норм в Доме ФутболаТутберидзе отреагировала на попадание Плющенко в тренеры сборнойБред? Тутберидзе не смолчала о новой должности ПлющенкоВечно беременная многократная ЧМ по гимнастике сделала признание
Сергей Семак: ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. «Зениту» предстоит сложный матч
Игра 23-го тура чемпионата России состоится в Москве 20 июня.
16.06.2020 18:16
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня
В среду «горожане» возобновят сезон домашним матчем против лондонского «Арсенала».
16.06.2020 17:57
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
РФС разрешил «Тамбову» до конца года играть на аренах ЧМ-2018
Российский футбольный союз пошел навстречу клубам, которые реконструируют свои арены.
16.06.2020 16:56
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Спартак» собирается вернуть Мелкадзе
С сентября прошлого года нападающий выступает на правах аренды за «Тамбов».
16.06.2020 16:15
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
Он начал работать с основным составом весной 2018 года.
16.06.2020 15:54
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«МЮ» предложил за 17-летнего игрока «Барселоны» 150 млн евро и получил отказ
Футболист дебютировал за первый состав летом 2019 года.
16.06.2020 15:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«У кого-то слезы появились». Игнашевич рассказал, как в сборной России восприняли его уход
Футболист объявил о завершении карьеры по окончании ЧМ-2018.
16.06.2020 15:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Роман Нойштедтер: Мне бы хотелось остаться в России
Экс-футболист «Шальке» выступает за бело-голубых с 2019 года.
16.06.2020 14:49
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
Бразилец выступает за французский клуб с 2012 года.
16.06.2020 14:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе «Марселя»
Ранее сообщалось, что за игроком также следят «Валенсия» и «Хоффенхайм».
16.06.2020 12:48
Футбол
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика