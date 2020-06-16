Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию накануне первого матча своей команды после 3-месячной коронавирусной паузы.

«Мы готовы сыграть одну игру, но проводить матчи каждые три-четыре дня будет очень трудно, – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити». – К такому мы не готовы.

Придется проводить ротацию и использовать всех футболистов. В то же время отмечу, что игроки находятся в хорошем физическом состоянии.

Я с нетерпением жду возможности снова увидеть Микеля Артету, одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Микель сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть.

Если честно, пока нет никаких мыслей о «Реале» и Лиге чемпионов Сейчас я думаю только об «Арсенале». А затем надо будет подумать над тем, как восстановиться, чтобы провести матч с «Бернли».

Завтра 17 июня в Англии возобновится футбольный сезон после 3-месячной паузы из-за пандемии. В перенесенной игре 28-го тура «Манчестер Сити» примет «Арсенал», который возглавляет Артета, бывший ассистент. В понедельник 22 июня «горожанам» предстоит домашняя встреча с «Бернли».

«Сити» на 25 очков отстает от «Ливерпуля», но манчестерцы сыграли на один матч меньше.