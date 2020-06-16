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16 июня 18:16
автор: Шарафудинов Виктор

Сергей Семак: ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. «Зениту» предстоит сложный матч

Игра 23-го тура чемпионата России состоится в Москве 20 июня.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к выездному матчу против ЦСКА.

«Какие-то повреждения у футболистов всегда бывают – значительные и незначительные, – рассказал Семак в интервью пресс-службе «Зенита». – На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм.

Команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо – очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата.

В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.

ЦСКА – очень хорошая команда. Может быть, последнее время они играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее, это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому матчу».

После 22 туров «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» – по 41. ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея 36 очков.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится в субботу 20 июня.

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Сергей Семак: ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. «Зениту» предстоит сложный матч
Игра 23-го тура чемпионата России состоится в Москве 20 июня.
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