Мертенс отказал «Зениту», потому что не любит холод

Семь лет назад Дрис Мертенс мог стать игроком «Зенита». Об этом рассказал друг футболиста итальянский певец Андреа Санино.

«Дрис рассказывал мне, что до того, как принять предложение Рафы Бенитеса из «Наполи», он мог перейти в «Зенит». Однако он решил не ехать в Россию, потому что ненавидит холод. Не могу сказать больше, но точно знаю, что сейчас Дрис счастлив. В последний раз, когда мы встречались, он был очень доволен жизнью», – цитирует Саннино Tutto Napoli.

В прошлую субботу 33-летний Мертенс в ответном полуфинале Кубка Италии против «Интера» забил свой 122-й гол в составе неаполитанского клуба и стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Неаполя. Словак Марек Гамшик, который в феврале прошлого года уехал в Китай, отличился в «Наполи» 121 раз, а легендарный аргентинец Диего Марадона – 115.

В июле 2013 года неаполитанцы приобрели Мертенса у голландского ПСВ за 9,48 млн евро.

17 июня в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи».