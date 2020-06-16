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16 июня 20:32
автор: Шарафудинов Виктор

Николай Наумов: Николич сломается в «Локомотиве»

Бывший президент железнодорожников оценил перспективы сербского тренера.

Экс-президент ФК «Локомотив» Николай Наумов считает, что назначенный вместо Юрия Семина серб Марко Николич не справится с давлением на посту главного тренера железнодорожников.

«Николич знал, на что идет, – рассказал Наумов в интервью «РИА Новости». – Он не мог не знать, на чье место он приходит. Он должен быть готов к тому, что на него будет оказано большое давление, к тому, что ему будет тяжело. Он просто не справится с давлением. Если его в других командах любили болельщики, то здесь будет совсем другая ситуация. Он просто сломается, боюсь этого.

Думаю, что команда останется на втором месте, но подобные ситуации бывают только лишь изза того, что футболисты продолжают играть на «багаже» предыдущего тренера. Вряд ли у Николича чтото получится дальше».

31 мая 73-летний Юрий Семин, под чьим руководством «Локомотив» трижды выиграл чемпионат России, покинул клуб, поскольку с ним не продлили контракт.

1 июня контракт 40-летнего Николича вступил в силу, а 13-го числа серб провел первую тренировку с новой командой после окончания срока карантина.

После 22 туров «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, отставая на 9 очков от «Зенита» и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

Первый матч под руководством Николича железнодорожники проведут на своем поле против «Оренбурга» в воскресенье 21 июня.

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