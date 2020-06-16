«Падерборн» досрочно вылетел во вторую бундеслигу, проиграв в гостях берлинскому «Униону»

Матч 32-го тура чемпионата Германии «Унион Берлин» – «Падерборн» завершился с результатом 1:0.

Исход встречи решил автогол форварда гостей Бена Золински на 27-й минуте.

За два тура до конца чемпионата занимающий последнее 18-е место «Падерборн» потерял даже теоритические шансы сохранить место в бундеслиге. У команда Штефана Баумгарта 20 очков, а у занимающей 16-ю строчку дюссельдорфской «Фортуны» – 28.

Безвыигрышная серия «Падерборна» длится 13 туров. На этом отрезке аутсайдер набрал лишь 5 очков. Всего команда в 32 матчах потерпела 20 поражений.

«Унион Берлин», который в прошлом году вместе с «Падерборном» завоевал право повыситься в классе, идет на 12-м месте, набрав 38 очков. Дебютант бундеслиги из Восточного Берлина гарантировал себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.