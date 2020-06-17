«Порту» не обыграл «Авеш». Зе Луиш промахнулся, исполняя пенальти

Матч 27-го тура португальской лиги «Авеш» – «Порту» завершился вничью 0:0.

Лучший шанс забить был у гостей на 22-й минуте после того, как Отавио заработал пенальти, однако бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш реализовать 11-метровой не смог. Его несильный удар с левой в нижний угол парировал бразильский вратарь «Авеша» Фабио.

Пока «Порту» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу примейры, набрав 64 очка, однако сегодня у «Бенфики» будет шанс догнать конкурента. Лиссабонская команда, у которой 61 очко, вечером проведет свой матч 27-го тура в гостях у «Риу Аве».

«Авеш» является худшей командой нынешнего португальского чемпионата (14 очков). «Порту» 23 июня примет «Боавишту».