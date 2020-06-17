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17 июня 09:11
автор: Шарафудинов Виктор

Мурад Мусаев: В этом году мы не увидим оптимальный состав «Краснодара»

После 22 туров зелено-черные отстают от «Зенита» на 9 очков.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что из-за травм команда не сможет сыграть в своем сильнейшем составе в оставшихся матчах сезона.

«Думаю, в этом году мы не увидим оптимальный состав, – рассказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24». – Ари получил травму и выбыл до конца сезона, что касается Виктора Классона, то его восстановление идет тяжело. Он рвется в бой, но шансы небольшие.

Сделать большую ротацию в этот период будет сложно. У нас 11 легионеров, надо ставить в основу восьмерых из них. Все команды будут стремиться к тому, чтобы изменений было меньше».

После 22 туров «Краснодар» занимает третье место, отставая от «Зенита» на 9 очков и уступая «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям.

21 июня команда Мусаева сыграет дома с московским «Динамо».

Шведский полузащитник Виктор Классон в июне прошлого года повредил крестообразные связки колена в матче за свою национальную команду и в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча.

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