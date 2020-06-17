Ханс-Дитер Флик: Задача «Баварии» – выиграть Лигу чемпионов

После выездного матча против бременского «Вердера», в котором «Бавария» оформила досрочную победу в чемпионате бундеслиги, главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик рассказал о дальнейших задачах.

«Благодарю команду, – цитирует Флика пресс-служба «Баварии». – Последнее время мы демонстрировали страсть на поле, желание играть и побеждать. В клубе собраны футболисты высочайшего уровня, тренерский штаб им доверяет. У «Баварии» цели всегда высоки, есть еще один трофей, но присутствует и следующая задача. Играя в Лиге чемпионов, нельзя не планировать завоевать титул. К следующей игре нужно подойти в отличной форме».

Победу «Баварии» в Бремене принес единственный гол Роберта Левандовски (1:0). Мюнхенцы опережают дортмундскую «Боруссию» на 10 очков, и желто-черные не смогут отыграть это отставание, даже если выиграют все три своих оставшихся матча.

4 июля «Бавария» встретится с «Байером» в финале Кубка Германии, а расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов пока неизвестно. 25 февраля команда Флика в первом матче 1/8 финала разгромила в гостях «Челси» со счетом 3:0, но ответная встреча была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Пока еще УЕФА не принял решение, когда и как будут доиграны еврокубки.