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17 июня 10:59
автор: Шарафудинов Виктор

Футболисты «Крыльев Советов» сыграют с «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

Первый матч чемпионата России после 3-месячной паузы состоится в Самаре 19 июня.

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что футболисты самарской команды сыграет в матче 23-го тура чемпионата России в футболках с надписью «Спасибо врачам».

Эти слова будут размещены на форму вместо названия титульного спонсора «Крыльев Советов».

«Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности», – сказано в сообщении клуба.

Матч «Крылья Советов» – «Ахмат» состоится в Самаре в пятницу 19 июня и станет первой игрой чемпионата России после 3-месячной паузы. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Крылья Советов» и «Ахмат» после 22 туров замыкают турнирную таблицу. Команда Миодрага Божовича занимает 15-е место, имея 22 очка, а грозненский клуб – 16-е (20 очков).

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