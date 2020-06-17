Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину отложили из-за неявки футболистов в Мосгорсуд

В мае кассационный суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину от мая 2019 года за участие футболистов в драках в центре Москвы осенью 2018-го. Дело было отправлено на рассмотрение в Мосгорсуд, заседание которого назначили на 17 июня 2020 года. Однако это заседание в итоге пришлось перенести, так как Мамаев и Кокорин в настоящий момент готовятся к возобновлению РПЛ-2019/20 соответственно в Ростове-на-Дону и Сочи. Клубы не рекомендовали игрокам покидать тренировочные базы для соблюдения мер предосторожности во время пандемии.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена 6 июля в 10.00 по московскому времени. Правда, эта дата - снова ориентировочная. Чемпионат РПЛ-2019/20 завершится 22 июля. И велика вероятность, что до этого Мамаев и Кокорин не смогут отлучиться из своих клубов в Мосгорсуд.

Напомним, что Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаев - к году и пяти месяцам. Оба вышли из колонии в Белгородской области по УДО в сентябре 2019-го. В СИЗО того и другого поместили в октябре 2018-го. Таким образом, они пробыли за решеткой 11 месяцев.

До конца сезона-2019/20 права на Мамаева принадлежат «Ростову», а на Кокорина - «Зениту», который зимой отдал нападающего в аренду «Сочи».