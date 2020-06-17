ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину отложили из-за неявки футболистов в Мосгорсуд
17 июня 11:08
автор: Сергеев Иван

Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину отложили из-за неявки футболистов в Мосгорсуд

Форвард «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не смогли покинуть расположение своих команд для участия в рассмотрении апелляционных жалоб на свой приговор, по которому они отсидели почти год в колонии.

В мае кассационный суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину от мая 2019 года за участие футболистов в драках в центре Москвы осенью 2018-го. Дело было отправлено на рассмотрение в Мосгорсуд, заседание которого назначили на 17 июня 2020 года. Однако это заседание в итоге пришлось перенести, так как Мамаев и Кокорин в настоящий момент готовятся к возобновлению РПЛ-2019/20 соответственно в Ростове-на-Дону и Сочи. Клубы не рекомендовали игрокам покидать тренировочные базы для соблюдения мер предосторожности во время пандемии.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена 6 июля в 10.00 по московскому времени. Правда, эта дата - снова ориентировочная. Чемпионат РПЛ-2019/20 завершится 22 июля. И велика вероятность, что до этого Мамаев и Кокорин не смогут отлучиться из своих клубов в Мосгорсуд.

Напомним, что Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаев - к году и пяти месяцам. Оба вышли из колонии в Белгородской области по УДО в сентябре 2019-го. В СИЗО того и другого поместили в октябре 2018-го. Таким образом, они пробыли за решеткой 11 месяцев.

До конца сезона-2019/20 права на Мамаева принадлежат «Ростову», а на Кокорина - «Зениту», который зимой отдал нападающего в аренду «Сочи».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Раскрыты характеристики смартфона ASUS ROG Phone 3 до официального анаонсаКамАЗ выпустит первый в своей истории грузовой электрокарЖириновский предлагает учебный год начать 1 октябряЛипницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенкаТутберидзе коротким словом прокомментировала назначение ПлющенкоВечно беременная многократная ЧМ по гимнастике сделала признание
Юрист: Из-за дела Понсе «Спартак» могут исключить из еврокубков на несколько лет
ФИФА рассмотрит обстоятельства трансфера аргентинского нападающего из «Ромы» в московский клуб из-за жалобы «Ньюэллс Олд Бойз».
17.06.2020 11:46
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину отложили из-за неявки футболистов в Мосгорсуд
Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину отложили из-за неявки футболистов в Мосгорсуд
Форвард «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не смогли покинуть расположение своих команд для участия в рассмотрении апелляционных жалоб на свой приговор, по которому они отсидели почти год в колонии.
17.06.2020 11:08
Футбол
автор: Сергеев Иван
Футболисты «Крыльев Советов» сыграют с «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»
Первый матч чемпионата России после 3-месячной паузы состоится в Самаре 19 июня.
17.06.2020 10:59
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Ушел из жизни чемпион СССР в составе московского «Динамо» Георгий Рябов
Один из лучших защитников 60-х сыграл в советской высшей лиге 192 матча и забил 2 гола.
17.06.2020 10:40
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Агент Вагнера Лава: Вероятность перехода в ЦСКА все еще существует
36-летний нападающий разорвал контракт с «Коринтиансом» и ищет новую команду.
17.06.2020 10:17
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Ханс-Дитер Флик: Задача «Баварии» – выиграть Лигу чемпионов
Вчера мюнхенский клуб в восьмой раз подряд стал чемпионом Германии.
17.06.2020 09:22
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Мурад Мусаев: В этом году мы не увидим оптимальный состав «Краснодара»
После 22 туров зелено-черные отстают от «Зенита» на 9 очков.
17.06.2020 09:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Форвард «Баварии» Коман в 24 года стал обладателем восьми чемпионских титулов
Ранее француз собирал награды в «Пари Сен-Жермен» и «Ювентусе».
17.06.2020 08:45
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Порту» не обыграл «Авеш». Зе Луиш промахнулся, исполняя пенальти
«Драконы» пока сохраняют единоличное лидерство в чемпионате Португалии.
17.06.2020 08:28
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Голы Фати и Месси помогли «Барселоне» обыграть «Леганес»
Каталонцы продолжают лидировать в испанской примере.
17.06.2020 08:13
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика