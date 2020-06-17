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17 июня 11:46
автор: Шарафудинов Виктор

Юрист: Из-за дела Понсе «Спартак» могут исключить из еврокубков на несколько лет

ФИФА рассмотрит обстоятельства трансфера аргентинского нападающего из «Ромы» в московский клуб из-за жалобы «Ньюэллс Олд Бойз».

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал о том, какие санкции могут грозить «Спартаку» после расследования обстоятельств перехода аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

«С точки зрения спортивного права по данному делу действует двойное правовое регулирование складывающихся отношений: нормами футбольного права, а также, в случае выявления признаков мошенничества, нормами уголовного права, – сообщил Алексеев в ответ на запрос «РИА Новости». – Исходя из футбольного права, теоретически в случае выявления составов правонарушений «Спартаку» могут грозить такие наказания, как крупный денежный штраф, понижение в классе и исключение из еврокубков на несколько лет. Окончательное решение данного вопроса находится в ведении международного спортивного арбитражного суда.

В случае выявления в данном деле признаков коррупции, в частности мошенничества в виде откатов, правонарушителям соучастникам – физическим лицам может грозить уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы. Но это уже миссия государственных правоохранительных органов, которые в своей работе руководствуются принципом презумпции невиновности

Вместе с тем на деле ФИФА вряд ли сможет как-то наказать клубы. Странно, что «Ньюэллс Олд Бойз» опомнился почти через год после того, как «Рома» и «Спартак» совершили сомнительную сделку. Представители «Ньюэллс Олд Бойз» только сейчас обратились в ФИФА, перспективы выиграть подобные дела по горячим следам всегда выше. С учетом практики по аналогичным делам аргентинцам вряд ли удастся выиграть этот спор. Но уже сложившийся вокруг этого скандала общественный резонанс, хотя и нет еще каких-либо юрисдикционных решений по данному делу, уже оказывает влияние на репутацию клубов, а социально-этическая ответственность, в том числе и в мире футбола, иногда бывает куда ощутимее и ущербнее ответственности юридической».

Понсе – воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз». В августе 2015 года «Рома» приобрела нападающего за 4,2 млн евро. По договору с римлянами аргентинцы должны были получить 40% от перепродажи Эсекьеля в другую команду. В июле прошлого года нападающий перешел в «Спартак» за 3 млн евро, однако «Рома» оформила эту сделку таким образом, чтобы не платить «Ньюэллсу».

Теперь «Ньюэллс» требует не только положенные ему 1,2 млн евро, а также еще 800 тысяч в качестве штрафа за нарушение договора.

Стоит отметить, что за четыре года Понсе не провел ни одного матча за главную команду «Ромы». Его отдавали в аренду испанской «Гранаде», французскому «Лиллю» и греческому АЕКу.

В составе «Спартака» 23-летний аргентинец сыграл 26 матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил 9 голов

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