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17 июня 13:11
автор: Шарафудинов Виктор

Переболевший коронавирусом Погребняк скоро возобновит тренировки с остальными игроками «Урала»

20 июня команда Дмитрия Парфенова сыграет дома с «Рубином».

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в ближайшее время возобновит тренировки вместе с остальными футболистами клуба из Екатеринбурга.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу «Урала».

«За исключением Погребняка вся команда работает в общей группе, – заявили в клубе. – Подключение Павла к основе планируется в ближайшее время. Перед матчем команда заселится в отель, откуда поедет на игру».

36-летний Погребняк был госпитализирован в мае с коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Футболист выздоровел после курса лечения в екатеринбургской городской больнице №14.

«Урал» в первом матче после 3-месячной паузы в субботу 20 июня сыграет дома с казанским «Рубином».

После 22 туров команда Парфенова занимает 10-е место, набрав 25 очков.

Погребняк в нынешнем сезоне забил 2 мяча в 12 матчах РПЛ.

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