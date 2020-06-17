Переболевший коронавирусом Погребняк скоро возобновит тренировки с остальными игроками «Урала»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в ближайшее время возобновит тренировки вместе с остальными футболистами клуба из Екатеринбурга.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу «Урала».

«За исключением Погребняка вся команда работает в общей группе, – заявили в клубе. – Подключение Павла к основе планируется в ближайшее время. Перед матчем команда заселится в отель, откуда поедет на игру».

36-летний Погребняк был госпитализирован в мае с коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Футболист выздоровел после курса лечения в екатеринбургской городской больнице №14.

«Урал» в первом матче после 3-месячной паузы в субботу 20 июня сыграет дома с казанским «Рубином».