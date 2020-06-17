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17 июня 15:44
автор: Шарафудинов Виктор

«Болонья» продлила контракт с Михайловичем, который борется с лейкемией

В прошлом году сербский тренер перенес операцию по трансплантации костного мозга.

Официальный сайт «Болоньи» сообщил о том, что клуб продлил контракт с 51-летним тренером Синишой Михайловичем. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом году сербский тренер объявил о том, что ему диагностировали лейкемию. Помимо курса химиотерапии осенью Михайлович перенес трансплантацию костного мозга. Пока он проходил лечение командой руководили его помощники. Ранее тренер заявил, что надеется полностью выздороветь к следующему году.

В январе прошлого года серб во второй раз за тренерскую карьеру возглавил «Болонью».

После 26 туров команда Михайловича занимает 10-е место в серии А, набрав 34 очка.

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