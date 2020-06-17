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17 июня 16:31
автор: Ефимов Андрей

Иванов обслужит матч между ЦСКА и «Зенитом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит встречу 23-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать Иванову будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев, резервным арбитром назначен Роман Галимов, видеоассистентом - Николай Волошин.

Отметим, что на всех матчах тура будет использована система VAR.

Арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ:

19 июня (пятница)

«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный): судья - Алексей Еськов; VAR - Владислав Безбородов.

«Сочи» (Сочи) - «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья - Алексей Сухой; VAR - Сергей Лапочкин.

20 июня (суббота)

«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань): судья - Василий Казарцев; VAR - Кирилл Левников.

«Арсенал» (Тула) - «Спартак» (Москва): судья - Евгений Турбин; VAR - Павел Кукуян.

ЦСКА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург): судья - Сергей Иванов; VAR - Николай Волошин.

21 июня (воскресенье)

«Уфа» (Уфа) - «Тамбов» (Тамбов): судья - Виталий Мешков; VAR - Сергей Карасев.

«Локомотив» (Москва) - «Оренбург» (Оренбург): судья - Станислав Васильев; VAR - Алексей Матюнин.

«Краснодар» (Краснодар) - «Динамо» (Москва): судья - Михаил Вилков; VAR - Алексей Сухой.

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