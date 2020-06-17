Иванов обслужит матч между ЦСКА и «Зенитом»

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать Иванову будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев, резервным арбитром назначен Роман Галимов, видеоассистентом - Николай Волошин.
Отметим, что на всех матчах тура будет использована система VAR.
Арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ:
19 июня (пятница)
«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный): судья - Алексей Еськов; VAR - Владислав Безбородов.
«Сочи» (Сочи) - «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья - Алексей Сухой; VAR - Сергей Лапочкин.
20 июня (суббота)
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань): судья - Василий Казарцев; VAR - Кирилл Левников.
«Арсенал» (Тула) - «Спартак» (Москва): судья - Евгений Турбин; VAR - Павел Кукуян.
ЦСКА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург): судья - Сергей Иванов; VAR - Николай Волошин.
21 июня (воскресенье)
«Уфа» (Уфа) - «Тамбов» (Тамбов): судья - Виталий Мешков; VAR - Сергей Карасев.
«Локомотив» (Москва) - «Оренбург» (Оренбург): судья - Станислав Васильев; VAR - Алексей Матюнин.
«Краснодар» (Краснодар) - «Динамо» (Москва): судья - Михаил Вилков; VAR - Алексей Сухой.