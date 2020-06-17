Иванов обслужит матч между ЦСКА и «Зенитом»

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать Иванову будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев, резервным арбитром назначен Роман Галимов, видеоассистентом - Николай Волошин.

Отметим, что на всех матчах тура будет использована система VAR.

Арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ:

19 июня (пятница)

«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный): судья - Алексей Еськов; VAR - Владислав Безбородов.