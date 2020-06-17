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17 июня 19:02
автор: Ефимов Андрей

«Спартак»: Клуб прикладывает максимум усилий для того, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны

В ближайшее время «Спартак» представит решение по распределению квоты на посещение оставшихся домашних матчей сезона среди владельцев абонементов.

«Сегодня ФК «Спартак-Москва» прикладывает максимум усилий для того, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны. Без вашей поддержки футбол не имеет смысла», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что согласно требованиям Роспотребнадзора на стадионы допускаются только болельщики в количестве десяти процентов от вместимости арен. В случае с домашним стадионом красно-белых это около 4 500 зрителей при почти 14 000 реализованных абонементов на сезон-2019/2020.

Как отмечает пресс-служба «Спартака», в связи со сложившимися обстоятельствами клуб рассчитывает на понимание со стороны болельщиков.

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