Гендиректор «Сочи»: Готовимся к игре с «Ростовом» в штатном режиме

- Мы готовимся к игре в штатном режиме, если игроки «Ростова» смогут прибыть на матч, то игра состоится, - цитирует Рубашко ТАСС.

Ранее стало известно, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.

Напомним, что в первых матчах возобновленного сезона «Ростов» должен был сыграть на выезде против «Сочи» (19 июня), а также встретится на своем поле с «Арсеналом» (27 июня).