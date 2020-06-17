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17 июня 20:27
автор: Ефимов Андрей

Михаил Гершкович: Ситуация в «Ростове» - не повод для остановки чемпионата

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал ситуацию вокруг «Ростова», который вынужден был уйти на карантин из-за подозрения на коронавирус у шести игроков.

- Конечно, в «Ростове» сложилась неприятная ситуация, можно сказать, несчастный случай. Тренировочный процесс был возобновлен почти месяц назад, все было хорошо, и вдруг такая вспышка прямо перед игрой с «Сочи». Естественно, это не повод для остановки чемпионата, - цитирует Гершковича «РИА Новости».

Ранее стало известно, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.

Напомним, что в первых матчах возобновленного сезона «Ростов» должен был сыграть на выезде против «Сочи» (19 июня), а также встретится на своем поле с «Арсеналом» (27 июня).

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