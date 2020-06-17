Дмитрий Сенников: Без Семина тяжело, но не нужно все время жить прошлым

- Без Семина тяжело, но жизнь продолжается, не нужно все время жить прошлым. Сам Семин всегда живет настоящим и будущим, - рассказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что после 22 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям. В воскресенье, 21 июня, железнодорожники проведут первый матч под руководством нового главного тренера Марко Николича. Соперником «Локомотива» станет «Оренбург».