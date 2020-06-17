«Сельта» в гостях сыграла вничью с «Вальядолидом»

Встреча прошла на стадионе «» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что российский нападающий команды из Виго Федор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречию

После этой игры «Сельта» набрала 27 очков и расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице примеры, «Вальядолид» с 33 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Сельта» на своем поле сыграет против «Алавеса», а «Вальядолид» в гостях встретится с «Атлетико».

Добавим, что еще в одном матче 29-го тура «Эйбар» дома не смог переиграть «Атлетик» (2:2).