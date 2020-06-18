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18 июня 09:03
автор: Гичунцев Артур

Артета – о поражении от «Манчестер Сити»: Все пошло не так с первой минуты

Лондонский клуб уступил со счетом 0:3.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» в гостевом поединке 28-го тура АПЛ.

«Все пошло не так с первой минуты. Надеемся, что весь этот негатив останется здесь и больше не вернется.

Что касается травм, то я не думаю, что они вызваны длительной паузой. Я бы согласился, если б это были мышечные повреждения.

Давид Луиз? Он честный парень и мое мнение о нем не изменится даже после этого матча, потому что ему пришлось очень непросто», – цитирует испанца ВВС.

«Манчестер Сити», набрав 60 очков, расположился на второй строчке в таблице АПЛ. У «Арсенала» – 40 очков и девятая позиция.

В следующем туре чемпион Англии сыграет против «Бернли», а «канониры» встретятся с «Брайтоном».

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