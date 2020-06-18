Давид Луиз объяснил неудачную игру в матче с «Манчестер Сити»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луиз поделился эмоциями после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 28-м туре АПЛ.

«Это моя вина. Команда хорошо играла даже в меньшинстве. Все дело в моем контракте. Я должен был принять решение два месяца назад, но до сих пор этого не сделал. Мне непонятно, останусь я в «Арсенале» или нет.

Не хочу, чтоб мои слова восприняли как оправдание. Повторюсь, это моя вина. Я люблю этот клуб и хочу остаться здесь», – приводит слова защитника BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 60 очков, расположился на второй строчке в таблице АПЛ. У «Арсенала» – 40 очков и девятая позиция.

В следующем туре чемпион Англии сыграет против «Бернли», а «канониры» встретятся с «Брайтоном».