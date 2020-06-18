Президент «Урала»: Я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию в «Ростове». Напомним, у шести игроков команды обнаружили коронавирус.

«Очень переживаю за своих товарищей из «Ростова». Надеюсь, РФС разберется в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения», – приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

Добавим, что чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 19 июня. Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина в текущем сезоне занимает четвертое место в таблице, набрав 38 очков.