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18 июня 11:46
автор: Гичунцев Артур

Игорь Суркис: В «Локомотиве» люди хотят делить государственные деньги. Семин их не устраивает

Специалист покинул команду 31 мая. Его место занял сербский тренер Марко Николич.

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

«Когда я Семина поздравлял с днем рождения, у него тогда еще не закончилась эпопея с «Локомотивом». Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Семин профессионал: он всегда предпочтет профессионального футболиста, чем 10 миллионов себе и игрока похуже.

Он до мозга костей предан футболу. У меня шикарные отношения с ним», – цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

Семин работал с «Локо» в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

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