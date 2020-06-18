Игорь Суркис: В «Локомотиве» люди хотят делить государственные деньги. Семин их не устраивает

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

«Когда я Семина поздравлял с днем рождения, у него тогда еще не закончилась эпопея с «Локомотивом». Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Семин профессионал: он всегда предпочтет профессионального футболиста, чем 10 миллионов себе и игрока похуже.

Он до мозга костей предан футболу. У меня шикарные отношения с ним», – цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

Семин работал с «Локо» в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.