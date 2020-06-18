«Интер» продлит контракт с Брозовичем и аннулирует пункт об отступных

«Интер» решил продлить соглашение с полузащитником сборной Хорватии Марцело Брозовичем.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, «нерадзурри» подпишут контракт на новых условиях. Отмечается, что футболисту повысят зарплату и продлят договор на один год.

При этом «Интер» аннулирует пункт об отступных, составляющий 60 млн евро.

Напомним, 27-летний Брозович выступает за итальянцев с 2016 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.