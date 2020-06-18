«Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом» 19 июня

Пресс-служба «Сочи» опубликовала заявление по вопросу организации домашнего матча с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ. Напомним, встреча должна была пройти 19 июня.

«Согласно регламенту, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и 2 вратарей. Учитывая тот факт, что РФПЛ официально разрешил привлечение игроков молодежной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря.

В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», – говорится в сообщении «Сочи».