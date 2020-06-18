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18 июня 15:18
автор: Гичунцев Артур

Алаев рассказал, при каких условиях «Ростову» будет засчитано техническое поражение

Донской клуб ушел на двухнедельный карантин. Матч с «Сочи» находится под угрозой срыва.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о текущей ситуации в «Ростове».

Ранее стало известно, что шесть игроков донской команды сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего клуб ушел на двухнедельный карантин.

Таким образом, «Ростов» может не сыграть с «Сочи». Их матч должен пройти 19 июня. В черноморском клубе уже отметили, что не хотят переносить игру на другую дату.

«Согласно нормам УЕФА, мы должны закончить сезон до 3 августа. Переносы практически невозможны, теоретическая возможность переноса этой игры существует, единственная возможная дата – 19 июля, когда пройдут полуфиналы кубка. Эту возможность можно реализовать только при желании обоих клубов.

Мы готовы обсуждать перенос, но только при согласии обоих клубов, если «Сочи» будет против, то «Ростову» в случае неявки будет засчитано техническое поражение», – цитирует Алаева ТАСС.

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