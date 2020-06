Защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, который получил сотрясение мозга, выписали из больницы

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Арсенал» защитник хозяев Эрик Гарсия получил тяжелую травму в столкновении с голкипером собственной команды Эдерсоном.

Пресс-служба манчестерского клуба сообщила, что 19-летний футболист был выписан из больницы. Врачи клуба будут следить за состоянием здоровья Гарсии в ближайшие дни, прежде чем разрешить Эрику возобновить тренировки.

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» 3:0. После 29 матчей команда Хосепа Гвардиолы занимает в АПЛ второе место, на 22 очка отставая от «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл в чемпионате Англии семь матчей.

Eric Garcia has been released from hospital after suffering an injury during last night’s Premier League win over Arsenal.



Eric will be monitored in the coming days, ahead of a return to training and competitive action.



Everyone at City wishes Eric a speedy recovery 💙 pic.twitter.com/r9dNRBSm6B