Кейн должен выйти в стартовом составе «Тоттенхэма» в матче против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции накануне матча против «Манчестер Юнайтед» сообщил, что капитан «шпор» и сборной Англии Гарри Кейн полностью восстановился после травмы и готов выйти в основном составе.

«Гарри очень хорошо поработал, могу сказать, что у него нет проблем с тем, чтобы выйти завтра в с первых минут, – цитирует Моуринью Sky Sports. – Не знаю, сколько он сыграет. Только игра ответит на этот вопрос».

В первый день 2020 года Кейн травмировал колено в выездном матче против «Саутгемптона» (0:1). 26-летнему нападающему диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия, и 11 января он перенес операцию.

В нынешнем сезоне Гарри забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах АПЛ.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав 41 очко.