Нападающий «Динамо» Комличенко приступил к тренировкам после простуды

Пресс-служба московского «Динамо» в твиттере сообщила о выздоровлении Николая Комличенко.
24-летний нападающий полностью здоров и сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
Воспитанник академии ФК «Краснодар» Комличенко в январе перешел в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» за 3,5 млн евро. До вынужденной паузы в соревнованиях Николай успел сыграть за бело-голубых 3 матча в РПЛ, забив 1 гол.
В воскресенье 21 июня команда Кирилла Новикова возобновит сезон выездным матчем против «Краснодара». После 22 туров «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков.
⚡Николай Комличенко полностью здоров и приступил сегодня к работе по индивидуальной программе💪 #твоякоманДа pic.twitter.com/sGLw5SqmLv— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 18, 2020