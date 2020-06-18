Нападающий «Динамо» Комличенко приступил к тренировкам после простуды

Пресс-служба московского «Динамо» в твиттере сообщила о выздоровлении Николая Комличенко.

24-летний нападающий полностью здоров и сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Воспитанник академии ФК «Краснодар» Комличенко в январе перешел в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» за 3,5 млн евро. До вынужденной паузы в соревнованиях Николай успел сыграть за бело-голубых 3 матча в РПЛ, забив 1 гол.

В воскресенье 21 июня команда Кирилла Новикова возобновит сезон выездным матчем против «Краснодара». После 22 туров «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков.