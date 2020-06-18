Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Московское «Торпедо» на своем официальном сайте сообщил о назначении Сергея Игнашевича на должность главного тренера команды.

Вот, что сказано в сообщении клуба:

«Вчера на базе в Бронницах, где проходит второй учебно-тренировочный сбор черно-белых, президент «Торпедо» Денис Маслов и тренер Сергей Игнашевич подписали соглашение, согласно которому Сергей Николаевич стал главным тренером команды. 15 июня Сергей Игнашевич начал обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории УЕФА Pro, что позволяет ему возглавлять тренерский штаб команды.

Николай Савичев, в прошлом сезоне занимавший пост главного тренера команды, остается в структуре «Торпедо». Николай Николаевич назначен руководителем программы развития молодежного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба».

Игнашевич возглавил «Торпедо» летом прошлого года, но формально не являлся главным тренером команды из-за отсутствия необходимой лицензии.