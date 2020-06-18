Источник: Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится

Матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов», запланированный на пятницу 19 июня, не будет проведен.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на анонимный источник в Российском футбольном союзе.

Вчера «Ростов» объявил о том, что коронавирус был обнаружен у шестерых футболистов. Команда Валерия Карпина была отправлена на карантин и не может прилететь в Сочи, однако сочинский клуб не соглашается на перенос игры.

«Ростову» грозит техническое поражение.

После 22 туров желто-синие занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.