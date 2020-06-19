«Бавария» решила продать Алабу

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба покинет немецкий клуб по окончании сезона. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Нынешнее соглашение игрока истекает в 2021 году. «Бавария» не хочет отпускать его бесплатно, поэтому решила продать этим летом.

По информации издания, на 27-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что сумма сделки может составить 50 млн евро.

Напомним, Алаба выступает за мюнхенский гранд с 2011 года. За это время он провел 380 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе девять титулов чемпиона бундеслиги и Лигу чемпионов.