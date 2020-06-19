ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 июня 08:21
автор: Гичунцев Артур

«Бавария» решила продать Алабу

Ранее австрийский футболист отклонил предложение о продлении контракта. Его не устроили финансовые условия.

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба покинет немецкий клуб по окончании сезона. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Нынешнее соглашение игрока истекает в 2021 году. «Бавария» не хочет отпускать его бесплатно, поэтому решила продать этим летом.

По информации издания, на 27-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что сумма сделки может составить 50 млн евро.

Напомним, Алаба выступает за мюнхенский гранд с 2011 года. За это время он провел 380 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе девять титулов чемпиона бундеслиги и Лигу чемпионов.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Здравствуй, футбол! Всё самое главное о матчах 23-го тура РПЛМусаев вступил в должность главного тренера «Краснодара»Microsoft рассказала об особенностях работы Smart DeliveryСолдатова порадовала поклонников своим фото в прозрачной футболкеРумынка, о которой мечтает весь мирТутберидзе коротким словом прокомментировала назначение Плющенко
«Бавария» решила продать Алабу
Ранее австрийский футболист отклонил предложение о продлении контракта. Его не устроили финансовые условия.
19.06.2020 08:21
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Дмитрий Комбаров: К игре против «Ахмата» готовимся серьезно. Никаких шуток-прибауток
Завтра 19 июня чемпионат России возобновится матчем «Крыльев Советов» против команды из Грозного.
18.06.2020 23:26
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Мордовия» не получила лицензию для выступления в ФНЛ и собирается играть в ПФЛ
Саранский клуб вылетел из премьер-лиги в 2016 году.
18.06.2020 23:06
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад», усложнив команде из Сан-Себастьяна борьбу за Лигу чемпионов
В чемпионате Испании продолжается 29-й тур.
18.06.2020 22:29
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч против «Реала»
Игра начнется в Мадриде в 23:00 по московскому времени.
18.06.2020 22:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Немецкий нападающий Крузе расторг контракт с «Фенербахче». Клуб собирается подать в суд
Бывший футболист «Вердера» провел в стамбульском клубе один сезон.
18.06.2020 21:59
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
В Грозном готовы принять матч за Суперкубок России
Игра должна состояться в декабре.
18.06.2020 21:45
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Хонда не понимает, почему в Бразилии собираются начать чемпионат на фоне пика пандемии
Южноамериканская страна занимает второе место в мире по количеству заразившихся и умерших от COVID-19.
18.06.2020 21:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится
Команде Валерия Карпина грозит техническое поражения.
18.06.2020 21:16
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Ротор» прошел лицензирование для участия в РПЛ
Волгоградский клуб сыграет в элитном дивизионе впервые с 2004 года.
18.06.2020 20:59
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика