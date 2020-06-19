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19 июня 10:12
автор: Гичунцев Артур

Андрей Аршавин: Азмун? Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал

По информации СМИ, игроком также интересуются «Лацио», «Рома», мадридский «Атлетико» и «Лестер».

Бывший форвард «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о контактах с лондонским клубом по вопросу возможного трансфера Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что тренер «пушкарей» Микель Артета связался с Аршавиным и тот посоветовал специалисту пригласить игрока «Зенита» этим летом.

«Азмун? Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру Рибалте. Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

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Андрей Аршавин: Азмун? Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал
По информации СМИ, игроком также интересуются «Лацио», «Рома», мадридский «Атлетико» и «Лестер».
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