Андрей Аршавин: Азмун? Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал

Бывший форвард «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о контактах с лондонским клубом по вопросу возможного трансфера Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что тренер «пушкарей» Микель Артета связался с Аршавиным и тот посоветовал специалисту пригласить игрока «Зенита» этим летом.

«Азмун? Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру Рибалте. Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.